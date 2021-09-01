Санитара тобольской психбольницы осудят за избиение подростка

На Урале перед судом предстанет санитар психиатрической больницы, которого обвинили в избиении несовершеннолетнего больного. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Тюменского областного суда.

По данным информагентства, осенью прошлого года санитар вместе с одним из пациентов избил юношу, который находился в стационаре на обследовании. Молодому человеку отбили почки, разорвали селезенку и сломали 14 ребер. Пострадавший впал в кому, но врачи спасли его.