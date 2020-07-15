Санитара, обматерившего пациента, уволили в Свердловской области

Конфликт произошел из-за того, что мужчину с переломом пятки не пустили в больницу, так как там шла санитарная обработка против коронавируса. Его жена начала возмущаться долгим ожиданием. Сотрудник медучреждения в ответ на это начал вести себя агрессивно. Он напал на женщину и принялся ее душить, а также обматерил обоих.

«Санитара, который душил Эльвиру, уже уволили из больницы. В некоторых СМИ появилась информация, что он был „подсобным рабочим“», — говорится в тексте поста.

Сама пострадавшая рассказала, что санитар перед ней даже не извинился за инцидент. Также она утверждает, что он был пьян, но в региональном Минздраве эту информацию опровергли и уточнили, что в больнице продолжается проверка.