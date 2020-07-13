Санитар обругал мужчину с переломом в Свердловской области
В одной из больниц Краснотурьинска (Свердловская область) медик обругал горожанина с переломом, который попытался попасть на прием. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, отказ объяснили тем, что в медучреждении проходила санитарная обработка. На опубликованных кадрах видно, что мужчина в медицинском костюме громко разговаривает с пациентом и женщиной, используя нецензурную брань. Отмечается, что мужчину с переломом приняли лишь через полтора часа.
«И то после того, как сотрудникам ЦГБ сказали, что позвонили в Роспотребнадзор», — говорится в подписи к ролику.
По мнению автора видео, кричащий медик был нетрезв. В приемной больницы сотруднику Ura.ru посоветовали обратиться за комментарием к заместителю главврача по лечебной работе. Корреспондентам не удалось до нее дозвониться.