Санитар обругал мужчину с переломом в Свердловской области

По данным информагентства, отказ объяснили тем, что в медучреждении проходила санитарная обработка. На опубликованных кадрах видно, что мужчина в медицинском костюме громко разговаривает с пациентом и женщиной, используя нецензурную брань. Отмечается, что мужчину с переломом приняли лишь через полтора часа.

«И то после того, как сотрудникам ЦГБ сказали, что позвонили в Роспотребнадзор», — говорится в подписи к ролику.

По мнению автора видео, кричащий медик был нетрезв. В приемной больницы сотруднику Ura.ru посоветовали обратиться за комментарием к заместителю главврача по лечебной работе. Корреспондентам не удалось до нее дозвониться.