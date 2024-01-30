30 января 2024, 16:07
Санатории в Сочи и Кавминводах назвали самыми популярными в России
Гендиректор санатория «Знание», председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов в беседе с ИА НСН назвал самые популярные санатории в России. По его словам, они находятся в Сочи и в Кавминводах.
Эксперт добавил, что россияне бронируют санатории в этих городах даже в несезон.
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«Это нонсенс, когда глэмпинг стоит 15 тысяч в сутки, а санаторий стоит за номер на двоих четыре тысячи в сутки, включая питание, проживание, бассейн и участие врача», — сказал он.
Ранее СМИ писали, что отдых в российских санаториях подорожал на 10–30% на фоне высокого спроса.
Отдых
Сочи
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