Общество 10 апреля 2023, 19:01 Понедельник в Москве стал самым теплым днем с начала года Метеоролог Леус: 10 апреля стало самым теплым днем с начала 2023 года в Москве Фото: РИА «Новости»

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Десятого апреля в Москве зафиксировали самую высокую с начала года температуру. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Москва обновила максимум года. Чуть ранее, чем в Санкт-Петербурге, сегодняшний день стал самым теплым с начала года и в Москве», — сообщил метеоролог.

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Так, по данным метеостанции ВДНХ, в два часа дня столбики термометров показывали в столице плюс 14,6 градуса Цельсия. Это на 0,1 градуса выше, чем значение, зафиксированное 6 апреля, — именно ему до сих пор принадлежало звание самого теплого дня 2023 года.

Более точный показатель за 10-е число станет известен после 21:00.