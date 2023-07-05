Общество 05 июля 2023, 16:11 Самыми редкими именами для новорожденных в Нижегородской области стали Артемида и Добрыня

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Артемида и Добрыня стали самыми редкими именами, которые родители дали новорожденным в Нижегородской области в 2023 году. Об этом рассказала руководитель ГУ ЗАГС региона Ольга Краснова, сообщила «Нижегородская правда».

В подборку редких женских имен также вошли имена Доминика, Божена, Жасмин, Лукерья, Евангелиона, Стефанида и Изабель. Мальчиков называли Соломоном, Сократом, Эммануэлем и Порфирием.

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Отмечается, что нижегородцы все реже стали называть девочек Оксанами и Галинами, мальчиков — Анатолиями и Борисами.