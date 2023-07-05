05 июля 2023, 16:11
Самыми редкими именами для новорожденных в Нижегородской области стали Артемида и Добрыня
Артемида и Добрыня стали самыми редкими именами, которые родители дали новорожденным в Нижегородской области в 2023 году. Об этом рассказала руководитель ГУ ЗАГС региона Ольга Краснова, сообщила «Нижегородская правда».
В подборку редких женских имен также вошли имена Доминика, Божена, Жасмин, Лукерья, Евангелиона, Стефанида и Изабель. Мальчиков называли Соломоном, Сократом, Эммануэлем и Порфирием.
Реклама
Отмечается, что нижегородцы все реже стали называть девочек Оксанами и Галинами, мальчиков — Анатолиями и Борисами.
Дети
Реклама
Реклама