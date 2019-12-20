Самыми популярными брендами в России оказались марки алкоголя и сигарет

Наиболее популярным брендом в России оказались сигареты Winston. На втором месте — Rothmans от British American Tobacco. На них пришлось 2,91% и 1,62% соответственно. Тройку лидеров замывают сигареты LD (1,13%).

Среди алкогольных напитков россияне отдают предпочтение бренду «Балтика». Его показатель 0,76%. В 2019 году граждане стали чаще покупать безалкогольное пиво. Оно занимает примерно 50% сегмента, говорят эксперты. Бренд украинской водки «Хортиця» значительно поднялся в рейтинге — с 69 до 39 строчки. Его доля составила 0,29%.

В других категориях товаров популярными были признаны молочные продукты «Простоквашино», снеки Lay’s. Компания PepsiCo, производящая знаменитые чипсы, рассказала, что признание удалось получить благодаря расширению продуктовой линейки. Из безалкогольных напитков россияне предпочитают Coca-Cola.