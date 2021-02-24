Самыми комфортными городами России признали Краснодар и Сургут

Краснодар и Сургут сохранили лидерство в рейтинге самых комфортных и доступных городов России, в котором Москва теперь замыкает первую пятерку лучших. Рейтинг составил институт территориального планирования «Урбаника», сообщило издание РБК.

Единственными городами-миллионниками, которые вошли в первую десятку рейтинга, стали Москва, поднявшаяся с 52-го сразу на пятое место, Санкт-Петербург и Уфа. Показатели столицы улучшились за счет обеспеченности торговыми площадями и качества благоустройства.

С прошлого года первые два места в рейтинге удерживают Краснодар и Сургут. Управляющий партнер «Урбаники» Федор Коньков объяснил, что в Краснодаре сохраняются высокие показатели по обеспеченности жильем, торговле и климату, а также доступности транспорта, в то время как в Сургуте — низкая стоимость квартир, цены на продукты и услуги ЖКХ.

Тюмень заняла третью строчку рейтинга, сместив Петербург. Урбанисты отметили, что по количеству совершаемых преступлений Тюмень является самым безопасным городом из топ-5.