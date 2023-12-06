Общество 06 декабря 2023, 18:44 Самыми активными пешеходами оказались влюбленные мужчины «ВКонтакте» сообщила, что влюбленные проходят больше шагов, чем женатые РИА «Новости»

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Влюбленные мужчины проходят в среднем больше шагов, чем женатые, а пожилые люди гораздо активнее многих молодых. На это указали в исследовании соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на данные сервиса «Шаги».

Среди мужчин самыми активными оказались те, кто указал в профиле статус «Влюблен»: они проходят на 9% больше расстояние пешком, чем женатые. Среди женщин больше шагов прошли пользователи со статусом «Все сложно».

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Самые длинные шаги оказались у пользователей из Москвы, Махачкалы и Сочи — 65 сантиметров. Наименьший показатель зафиксировали среди жителей Дальнего Востока — 57 во Владивостоке и 51 в Хабаровске.

В среднем больше шагов в день проходят в Москве — 7116. Затем идет Балашиха (7078), в тройку вошел Санкт-Петербург (7062). Замкнул рейтинг Оренбург, где средний «пробег» ногами составил 5946 шагов.

При этом женщины старше 65 лет по количеству совершенных шагов опережают женщин младше 35 лет, а мужчины — всех представителей пола от 35 до 64 лет.

Ранее стало известно, что 93% россиян ежедневно пользуются интернетом, половина из них тратит на пребывание в Сети более четырех часов.