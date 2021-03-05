Самым популярным подарком коллегам на 8 Марта оказались цветы

Наиболее популярным подарком для коллег-женщин оказались цветы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, сделанного в преддверии 8 марта.

Его провели сервисы «Работа.ру», «СберМаркет», входящие в экосистему «Сбер». С работой ознакомился ТАСС. Большинство россиян (76%), по данным исследования, отмечают на работе гендерные праздники.

«Самым популярным подарком на 8 Марта ожидаемо стали цветы — этот вариант отметила треть опрошенных (33%)», — сказано в сообщении.

Другие подарки на работе вручают гораздо реже. Например, только 17% опрошенных получали от начальства небольшие памятные сувениры, 16% — сладости, 13% были на корпоративе в честь праздника. Еще 12% россиянок вручали подарочные сертификаты, а 11% — премии. Только 5% респондентов получали парфюм или косметику, 3% — алкоголь, по 1% — походы в SPA или украшения.

По информации сервиса «СберМаркет», спрос на доставку в офисы букетов цветов и косметических наборов вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Заказывать конфеты в подарочных упаковках стали на 7% меньше. Меньше стало заказов на подарочные пакеты и поздравительные открытки.

Исследование прошло в феврале 2021 года по всей России. В нем приняли участие более четырех тысяч человек старше 18 лет.

Тем временем российские парламентарии предложили выдавать женщинам 13-ю зарплату в честь Международного женского дня.