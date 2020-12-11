Самым популярным подарком к Новому году оказалась электроника

В преддверии Нового года россиян чаще интересуют электроника и товары для дома. Эти подарки стали самыми популярными в праздники. В качестве презента часто берут портативную технику, наборы посуды и косметику.

Потребительский интерес изучили специалисты онлайн-сервиса «Яндекс.Маркет», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования. Они проанализировали спрос в канун прошлого Нового года, использовав полученные с 1 по 31 декабря сведения.

На электронику спрос традиционно растет больше всего. В 2019 году ей чаще всего интересовались 23 декабря. Причем за две предыдущие недели гаджеты в магазинах заказывали вдвое больше.

«Чаще всего россияне покупали портативную технику, в основном наушники и умные колонки», — подчеркнули эксперты.

Товары для дома оказались на втором по популярности месте. Приобретали в этой категории товаров в основном посуду и кухонные принадлежности: ножи, сковороды и столовые сервизы.

Пиковый спрос на косметику пришелся на 22 декабря. Востребованными были средства для ухода за лицом, телом и волосами.

Покупают в преддверии Нового года и бытовую технику. С 8 по 23 декабря 2019 года количество подобных заказов увеличилось на 30%. Интересуют людей электрические зубные щетки, напольные весы и машинки для стрижки.

Ранее в российской Гильдии маркетологов заметили, что в канун 2021 года популярными и востребованными подарками стали лекарства и средства гигиены.