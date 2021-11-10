Самым холодным днем недели в столичном регионе станет 10 ноября

В Москве и Подмосковье сильно похолодает в среду. Воздух остынет до нуля градусов в столице и достигнет минусовых значений в области. Сутки окажутся самыми холодными на неделе.

Прогноз на 10 ноября рассказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макаррова.

«Среда будет самыми холодными сутками на неделе», — сказала она.

В Москве в ночь на среду ожидается до -3…-5 градусов. В Подмосковье будет холоднее — около -3…-8. Днем в столице столбики термометров покажут около нуля градусов. По области — в пределах -3…+2 градусов.

Осадков 10 ноября не обещают: влияние на столичную погоду окажет антициклон. Температура воздуха повысится уже в четверг — до +2…+4 градусов днем. Аналогичные значения должны быть и в пятницу.

О резком похолодании в ночь на 9 ноября жителей московского региона ранее предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.