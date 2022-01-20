Оскорбление Путина назвали самым запомнившимся поступком Байдена на посту президента США

Россияне назвали самый запоминающийся поступок Джо Байдена за первый год в качестве президента США. Речь идет о его заявлении в адрес российского лидера Владимира Путина, когда американский президент сказал, что считает его убийцей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование Brand Analytics.

Первый год президентства Байдена подошел к концу 20 января 2022 года. Brand Analytics проанализировал, какие события вокруг его правления чаще всего обсуждали русскоязычные пользователи Сети и журналисты.

«Для россиян самым волнующим стало скандальное интервью Байдена, в котором на вопрос журналиста, считает ли он президента Путина убийцей, он дал утвердительный ответ. За исторической фразой последовал быстрый и легкий ответ Путина, разрядивший столь недипломатичную ситуацию», — уточнили исследователи.

Они отметили, что за неделю это интервью обсудили более 774 тысяч раз. Кроме того, запоминающимся стало решение вывести войска США из Афганистана. При этом слово «талибы» попало в десятку самых обсуждаемых россиянами в прошлом году. За неделю эту тему прокомментировали почти 200 тысяч раз.

При этом журналисты особое внимание уделяли первой очной встрече Пцтина и Байдена в Женеве: пользователи соцмедиа за неделю упомянули это событие свыше 500 тысяч раз.