Самый высокий небоскреб на Урале хотят построить в Челябинске

«У нас есть такой план, мы готовим проект и определяемся с участком. Сейчас мы на стадии согласования проекта с главным архитектором Челябинска Павлом Крутолаповым. Мы хотим, чтобы в этом плане Челябинск превзошел Екатеринбург», — заявил он.

Высота 70-этажного здания составит 210 метров, то есть по три метра на этаж. В здание класса люкс встроят жилые и нежилые помещения, а также апартаменты. На прилегающей территории сделают парковочные зоны и объекты для отдыха, фонтаны и водопады.

На строительство небоскреба понадобится около пяти лет.

Небоскреб «Высоцкий», с которым сравнивают челябинский проект, возведен в центре Екатеринбурга. Высота 54-этажного здания — более 188 метров. До строительства в 2015 году башни «Исеть» оно считалось самым высоким в России за пределами Москвы.