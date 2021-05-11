Самый теплый день с начала месяца пообещали москвичам 11 мая

Небольшую облачность и до +22…+23 градусов пообещали синоптики москвичам и жителям Подмосковья 11 мая. По прогнозу ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, вторник станет самым теплый днем с начала мая.

«Сегодня небольшая облачность, без осадков. В столице + 20…+22, в Подмосковье +18…+23 градусов тепла. Это у нас будет самый теплый день с начала мая», — сообщил Леус РИА «Новости.

Поднимется небольшой северо-восточный ветер до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется выше нормы и составит 756 миллиметров ртутного столба

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что с 10 мая в столицу придет тепло, которое будет знаменовать преждевременное наступление лета. Обычно метеорологическое лето приходит в районе 28 мая. Среднесуточная температура воздуха с этого дня будет выше +15 градусов. Днем столбики термометров могут показывать +20 градусов, а ночью — +10 градусов.

Июльская жара придет на предстоящей неделе на Урал и в Поволжье. Температура воздуха в некоторых областях поднимется до +30 градусов.