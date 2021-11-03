Самый теплый день на неделе спрогнозировали в Москве

Специалисты Московского метеобюро рассказали о самом теплом дне в Москве на этой неделе. По словам метеоролога Анатолия Цыганкова, воздух в столице 5 ноября прогреется до 13 градусов. Об этом написал RT.

«Самый дождливый и самый теплый день — это будет пятница, 5 ноября: +11…+13 °С днем, дождь, ветер порывистый, давление будет падать. Дальше давление будет расти. В понедельник–вторник уже прохладнее. Во вторник днем — 0…+5 °С. Ветер северный. Похолодание будет 9 ноября и еще дня три. Может, мокрый снег немного. Дальше опять потепление. Условий, чтобы снег выпал и лежал, нет», — сообщил он.

По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, устойчивый снежный покров может появиться в столице лишь в декабре.

«Конечно, в середине ноября у нас будут осадки в виде дождя и мокрого снега, но в последние годы устойчивый снежный покров появлялся в конце декабря и иногда даже в начале января», — заключила она.