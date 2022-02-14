Самый «свадебный» город в 2022 году выбрали в России

Количество россиян, которые планируют сыграть свадьбу в 2022 году, выросло в сравнении с прошлым годом. В 2021-м таких было 4,5%, теперь — 5,6%. Самым «свадебным» городом страны стал Курск. Об этом говорится в исследовании компаний «СберСтрахование жизни» и «Сбер управление активами».

«В 2022 году планы россиян сыграть свадьбу выглядят оптимистичнее, чем в прошлом году. Так, в 2021 году собиралось жениться только 4,5% опрошенных россиян, а в 2022 году их число увеличилось до 5,6%, в то время как в доковидном феврале 2020 года об этом заявило 5% россиян», — выяснили эксперты.

Как сообщило РИА «Новости», больше всего россиян хотят сыграть свадьбу в Курске. Там о таких планах сообщили сразу 7,4% опрошенных жителей. Немногим меньше, по 6,9%, собираются пожениться в Орле, Пензе и Ульяновске. Следующими в рейтинге идут Нижний Новгород и Чебоксары с 6,4%.

Несколько меньше жителей планируют свадьбу в Москве и Санкт-Петербурге. Ав Хабаровске, Владивостоке и Якутске такие планы имеют меньше всего жителей в России.

Спросили россиян и о том, что именно они считают залогом хорошей свадьбы. Чаще всего называли богатый стол и шикарный свадебный торт. Также называли красивое платье у невесты и большое количество гостей. Опрос прошел в 75 городах России, в каждом из них на вопросы ответили более 200 человек.