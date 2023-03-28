Общество 28 марта 2023, 12:46 Самый старый кот России умер в Тюмени РИА «Новости»: в Тюмени в возрасте 26 лет умер самый старый кот России Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Самый старый кот России умер в Тюмени в возрасте 26 лет. Об этом сообщило РИА «Новости».

В январе домашнему питомцу по кличке Дашун исполнилось 26 лет. Кота внесли в Книгу рекордов как самого старого долгожителя. По меркам человека он прожил 150 лет.

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В последнее время пушистый рекордсмен много спал и мало ходил, у него были проблемы с лапами и глазами.

По словам его хозяйки Эльвиры, секретом долголетия Дашуна стал уход и любовь людей.

«Наш кот умер ночью. Он слабым в последнее время был, много не ел, но еще ходил, реагировал на все. В основном любил сидеть у окна и воздухом дышать, но резко похудел за последнюю неделю», — рассказала она.

Эльвира отметила, что Дашуна похоронят около старого деревенского кладбища, поскольку в городе нет отдельных мест захоронений для животных.

На память от Дашуна у хозяйки остались не только фотографии, но и коты Сироп, Петька и Федька.