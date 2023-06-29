Общество 29 июня 2023, 11:59 Самый сильный дождь с начала года прошел в Москве Синоптик Леус: почти треть от месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки РИА «Новости»

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За сутки в Москве выпало 29% от месячной нормы осадков, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в эпицентре дождя оказалась Московская область. Самое большое количество осадков зафиксировали в подмосковном Ново-Иерусалиме — там выпало 27 миллиметров дождя, 40% от июньской нормы.

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Леус добавил, что в течение четверга дожди продолжатся, а местами пройдут ливни и грозы.

А вот июль в Москве и Подмосковье начнется с потепления. Столбик термометра поднимется до 24-25 градусов.