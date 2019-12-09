Самый пунктуальный в небе

Пунктуальность российского авиаперевозчика оценило ведущее международное аналитическое агентство OAG. «Аэрофлоту» по итогам ноября присвоили первое место в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира: в прошлом месяце российский национальный авиаперевозчик выполнил более 92% рейсов точно по расписанию.

Так, «Аэрофлот» опередил ключевых конкурентов и по сравнению с октябрем: показатели пунктуальности выросли на 2,3 подпункта.

Ранее агентство OAG оценило пунктуальность авиакомпании за год на уровне «пять звезд». Аэрофлот также стал единственным в России, и крупнейшим в Европе по объему перевозок.

Высокая пунктуальность полетов имеет не только имиджевое значение. Важно это еще из экономических соображений: ведь чем больше самолет летает, тем дешевле летный час, а значит — и билеты для пассажиров.