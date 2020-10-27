Самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны Грузии умер в 106 лет
На 107-м году из жизни ушел ветеран Великой Отечественной войны из Грузии Самсон Оганесян. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по делам ветеранов страны.
По данным информагентства, Самсон Оганесян являлся самым пожилым ветераном Великой Отечественной войны в Грузии. Он участвовал в советско-финской войне, а во время войны 1941-45 годов под его командованием была рота 353-го стрелкового полка 47-й стрелковой Невельской дивизии. Отмечается, что его наградили медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны I степени.