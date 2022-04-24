Самый популярный в мире шахматный сайт стал недоступен в РФ

В России исчез доступ к крупнейшему шахматному сайту chess.com. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры от 23 апреля заблокировал доступ к двум страницам портала с информацией о ситуации на Украине.

Как пояснили в Telegram-канале «СпоRT», сайт использует сетевой протокол https, поэтому блокировка всего одной страницы приводит к недоступности всего портала. При попытке загрузить страницу идет долгая загрузка, а через некоторое время появляется сообщение: «Не удается получить доступ к сайту».

Гроссмейстер Сергей Карякин в своем Telegram-канале назвал это «не такой большой потерей» для русскоязычных пользователей, отметив, что есть и другие крупные платформы. Он призвал chess.com извиниться за «неспортивную политику». Ранее Карякин заявлял, что намерен добиваться закрытия платформы в России из-за того, что на ней «принудительно заменяют российский флаг у всех наших шахматистов», вместо него возникает «ссылка на оскорбительную пропагандистскую статью».

На портале chess.com шахматисты играют онлайн и общаются. По данным Alexa.com, это самый популярным шахматный сайт в мире. Мобильные приложения iOS и Android продолжают работать, уточнили в группе сайте во «ВКонтакте».