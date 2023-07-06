Общество 06 июля 2023, 17:55 Самый низкий уровень безработицы за пять лет зафиксировали в Москве Заммэра Ракова: в Москве зафиксировали самый низкий уровень безработицы за пять лет Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве уровень безработицы достиг самого низкого значения за последние пять лет и составил 0,34 процента. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москва — один из самых благополучных городов с точки зрения безработицы. Сейчас ее уровень составляет 0,34 процента. Число горожан, официально признанных безработными, насчитывает 24,8 тысячи человек. Это самые низкие показатели в столице за последние пять лет. Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

По ее словам, город стал одним из крупнейших и диверсифицированных рынков труда в мире. С января по июнь 2023 года уровень безработицы снизился на 0,05 процента. При этом число официально зарегистрированных безработных составило 24,8 тысячи человек.

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Ракова уточнила, что более 450 тысяч актуальных вакансий от работодателей из разных отраслей экономики доступны в базе данных службы занятости. На каждого кандидата в Москве приходится в среднем около 18 предложений о работе.

Заммэра также добавила, что за 4,5 года при поддержке службы занятости примерно 490 тысяч человек нашли работу. Самый высокий спрос отмечается в промышленной отрасли, сфере IT, оптовой и розничной торговле.

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