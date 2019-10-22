Рождение «Северной звезды». Самый крупный логистический центр «Леруа Мерлен» откроется в Подмосковье

«Леруа Мерлен» на днях откроет распределительный центр «Северная звезда». Для компании этот проект станет самым крупным логистическим объектом в России. Находится центр на территории подмосковного PNK-парка «Белый Раст».

Прошлой осенью губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор «Леруа Мерлен Восток» Венсан Жанти заложили капсулу в основание будущего центра. И спустя год «Северная звезда» готова открыть двери.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

«Для нас Россия была очень интересным рынком. Потому что люди в России любят дома, дачи, — отметил Ден Шиз, член правления „Леруа Мерлен Восток“. — Когда мы открыли первый магазин в области, в Мытищах, была бомба, было просто удивительно. И мы продолжаем большую историю».

Новый распределительный центр будет снабжать все магазины «Леруа Мерлен» на территории России и Казахстана. Общая площадь «Северной звезды» 140 тысяч квадратных метров. Мощностей центра хватит на то, чтобы обслуживать 1,5 тысячи поставщиков. Работу организуют по уникальным технологиям.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

«Такие эффективные и автоматизированные склады, конечно, дают дополнительную возможность, дополнительные рабочие места. Для нас это все имеет принципиально важное значение. Как и то, что прилегающие территории к этому большому складскому комплексу тоже обречены на развитие», — отметил Андрей Воробьев во время проверки готовности центра к открытию.

Подмосковье будет привлекать новых инвесторов. Это даст тысячи новых рабочих мест Подробнее

Все операции будут выполнять сотрудники без привлечения логистического оператора. Кстати, благодаря центру уже создано 300 рабочих мест. Команда только формируется, но на сегодняшний день в «Северной звезде» уже трудятся 150 человек.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

«Работал до этого в Москве, когда узнал об открытии „Северной звезды“, очень понравился проект. Приехал в город Дмитров и вот уже больше полугода здесь тружусь. Очень нравится и работа здесь, и сам город. Все здорово», — рассказал Егор, сотрудник центра.

К 2021 году в «Северную звезду» вложат дополнительные инвестиции, количество вакансий увеличится до тысячи. И желающих устроиться на перспективную работу точно будет много.

«Бесплатная медкомиссия. То есть человек устраивается на работу, он новенький, изначально, допустим, нет денег. Он проходит медкомиссию бесплатно», — поделился еще один работник «Северной звезды». Кстати, не платят сотрудники и за корпоративный транспорт.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

Сладкие инвестиции. Завод по производству пастилы в Подольске даст 75 новых рабочих мест Подробнее

«Леруа Мерлен» — французская компания-ретейлер, основанная в 1923 году. На российском рынке появилась в 2004-м, открыв первый магазин в Мытищах. Сейчас сеть «Леруа Мерлен» насчитывает более 400 торговых точек по всему миру.