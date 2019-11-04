Самый дорогой иск о моральном ущербе подали в России

«Должник по исполнительному производству обратился в Первомайский районный суд Оренбургской области с исковым заявлением к ФССП России о компенсации морального вреда в размере 100 трлн рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Этот иск стал самым крупным по сумме компенсации — за весь год судебным приставам было подано 4,6 тысяч исковых требований, чья общая сумма составила 12 миллиардов рублей.

Никаких подробностей этого иска не известно. Однако в ведомстве сообщили, что суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме, так как признал требования заявителя необоснованными. Неизвестно, будет ли истец обжаловать такое решение, однако пока никакой информации об апелляции не поступало.