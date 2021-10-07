«Самый добрый ребенок». Семья одного из дагестанцев, устроивших драку в метро, рассказала о нем

Один из дагестанцев, избивших в столичной подземке бармена Романа Ковалева, шокировал поступком свою семью. Близкие заявили, что Гасан Залибеков рос самым добрым ребенком.

Тетя молодого человека рассказала Telegram-каналу Baza, что не ожидала от него подобного поведения.

«Мы все в шоке. <…> Это на него не похоже. Я ужасно сожалею. Это не он. <…> Это был самый добрый ребенок, который рос. Мы даже злились, что он слишком добряк, что аж прямо до слез», — пояснила женщина.

Родные Залибекова намерены связаться с пострадавшим в драке Ковалевым и попросить у него прощения.

«Будем помогать. Все, что от нас зависит, естественно, мы непременно сделаем. Это даже не обсуждается», — заключила тетя дагестанца.

Поведение трех парней удивило всех их родственников: проблем с ними, отметили в семьях, никогда не было. Более того, один из молодых людей должен был сдавать сессию в Липецке, второй — устраиваться на работу во Владикавказе. Как они оказались в Москве, близкие не знают.

Три дагестанца напали на пассажира в метро вечером 4 октября. Их жертва оказалась в больнице, а на обидчиков завели уголовное дело. Молодой бармен оказался единственным, кто заступился за девушку, — к ней нетрезвая компания начала приставать.