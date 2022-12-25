Эксклюзив 25 декабря 2022, 20:27 Самый длинный праздник зимы. Христиане всего мира начали встречать Рождество Протоиерей Дмитрий Лин рассказал о разнице празднования Рождества 25 декабря и 7 января РИА «Новости»

Читать 360tv в

Христианский мир начал встречать Рождество. Первыми отметили священный праздник католики, протестанты, а также прихожане ряда православных церквей. О том, в заключается разница в богослужениях, когда появилась традиция разделения празднования Рождества на 25 декабря и 7 января, рассказал «360» настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Дмитрий Лин.

Реклама

Далее — его прямая речь.

Главные праздники

В православной традиции главным богослужением является Святая Пасха. Рождество — это тоже очень значимый праздник, но он все-таки у нас считается вторым. А католическая традиция как-то очень скромно празднует Пасху, по сравнению с нами. У них акцент как раз на Рождестве, которое для них главный праздник.

Отличия есть также в самих церковных традициях. Православные люди принимают участие в торжественном в богослужении — всенощном бдении. Оно необычное, состоит из великого повечерия и утрени и проходит с праздничными песнопениями.

РИА «Новости»

Православные стараются отметить это богослужение еще и причащением святых христовых тайн. Это у нас происходит в последние годы евхаристическое возрождение. Я сужу по своему храму, где все участники богослужения стараются причаститься.

Есть ли такая традиция у католиков, трудно сказать. Думаю, есть люди, которые глубоко укоренены в традиции, наверняка отмечают это евхаристией. Но поскольку происходит отступление от религиозной составляющей, многие католики, полагаю, и не причащаются.

РИА «Новости»

Сейчас христианский мир Европы испытывает некоторый кризис. Многие храмы закрывают, продают, в том числе для совершения богослужений других конфессий, или вообще перестраивают под какие-то светские заведения.

Исторически сложилось так, что Рождество, оставаясь самым главным праздником христианского католического мира, в каком-то смысле секуляризовалось. Религиозный аспект ушел на второй план, по сравнению со светским, когда все покупают подарки друг другу. Я ни в коей мере не осуждаю [этого]. Но получается, что религиозное содержание уходит, а остается только сентиментально-эмоциональное.

Сохранение традиций

Разделение церквей произошло давно, в XI веке, но разница в служениях появилась еще раньше. В течение первого тысячелетия сформировались западная и восточная традиции. Они не противоречили друг другу.

Серьезные изменения и в католической, и в православной церкви произошли в последние столетия. Второй ватиканский Собор был в середине XX века, после которого католическая церковь пошла по пути сближения с народами. Начались служения на национальных языках, разрешили ранее не принятое для мирян причащение кровью Христовой.

РИА «Новости»

Такая либерализация богослужения имела двойственные последствия. Это отвечало чаяниям многих людей, которые стали принимать его более разумно. С другой стороны, этот Собор дал как раз ход некоторому «разложению» строгости богослужения и многих других традиционных черт католической церкви. Секуляризация, которую мы сегодня наблюдаем, не в последнюю очередь является следствием тех решений, которые приняли на том Соборе.

История православной церкви, особенно если говорить о Русской православной церкви, нам хорошо известна. Это создание атеистического государства, борьба с религией, гонения на церковь, которые вначале носили кровавый характер. По крайней мере, до войны. Но и после нее такое сохранилось, хотя масштабы уменьшились. Закрытие храмов, преследование людей, которые исповедовали свою веру и крестили детей. Можно сказать, что традиция прервалась.

РИА «Новости»

Когда произошло возрождение традиции, — сначала при Сталине, потом в 90-х годах, — когда разрешили свободно исповедовать веру, народ все-таки воспринял консервативно все эти возможности. Именно возрождение строгих традиций возобладало в православном богослужении.

Не только католическое Рождество

Многие православные церкви тоже празднуют Рождество 25-го числа. Это мы в России условно говорим, что католическое Рождество. На самом деле и патриарх Варфоломей (епископ Константинопольского патриархата — прим. ред.), и многие другие церкви празднуют Рождество в этот день.

Русская православная церковь, Иерусалимская, Сербская и Грузинская празднуют Рождество по старому стилю. Но главное — наше исповедание веры во Христа, та радость, которая присутствует у нас. Можно ли поздравлять 25 января с Рождеством? Можно и нужно. И католиков, и всех, кто верует во Христа.

РИА «Новости»

Но следование традициям, в том числе старому стилю, — это очень важный элемент русского православия. Поэтому не надо от него отказываться.

Рождество — это праздник, растянутый по времени. Он даже в православии продолжается до Богоявления, периода, который называется святками. Думаю, вполне можно поздравить и представителей других конфессий с этим праздником. Но разговляться было бы неправильно, а поздравить вполне можно. Все-таки Рождество Христово.