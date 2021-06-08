Самый большой в России торт из суши-роллов приготовили в Махачкале

Рестораторы Махачкалы приготовили самый большой в России торт из суши-роллов. Этот рекорд занесен в Книгу рекордов России. Об этом сообщило РИА ФАН.

Вес торта составил 500 килограммов. На него потратили 300 килограммов риса и столько же курицы. Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко отметил, что это официальный рекорд в стране.

«Мы внесем этот рекорд в базу российских рекордов. Может быть, кто-то где-то и готовил торт больше, но официально такой рекорд фиксируется впервые», — сказал он.

Готовое блюдо отправили в детский дом-интернат в Махачкале.

Ранее нижнетагильский школьник Антон К. издал книгу «Самозанятый ребенок», в которой рассказал о своих способах заработка в интернете. Таким образом он установил мировой рекорд, став первым, кто написал автобиографию в 17 лет.

Старшеклассник перепробовал разные способы удаленного заработка и решил поделиться своим опытом со сверстниками, а также родителями, которым сложно трудоустроить детей.

Антон в своей книге рассказал, что объявления из соцсетей принесли ему одни лишь убытки: наниматели просили сделать взнос, а потом исчезали. Школьник отметил, что ему не стыдно говорить, как его обманывали, потому что он извлек из этого полезный опыт. А свой первый доллар он заработал, выполняя задания на фрилансе.