Самый большой в мире звездчатый сапфир весом полтонны нашли на Шри-Ланке

На Шри-Ланке обнаружили гигантский звездчатый сапфир весом 510 килограммов. Как сообщил местный телеканал News 1st, это самый большой драгоценный камень в мире.

В национальном управлении по драгоценным камням и ювелирным изделиям подсчитали примерную стоимость находки. Цена превысила 200 миллионов долларов. Несмотря на огромную стоимость, сразу же поступило несколько заявок на покупку камня. Все потенциальные покупатели обратились в Шри-Ланку из других стран.

Звездчатый сапфир — это разновидность камня с уникальным узором. Из-за оптического эффекта кажется, что на поверхности самоцвета нарисована звезда. Ювелиры отмечают, что стоят такие драгоценные камни дороже других разновидностей сапфиров.

Другой сапфир, который ранее считался самым огромным среди выставленных на продажу, тоже родом из Шри-Ланки. Это камень «Голубая императрица», который тоже обладает оптическим эффектом. В нем как будто видны космические переливы, которые визуально изменяют цвет сапфира. Но стоимость предшественника гораздо меньше — «Голубая императрица» оценивается примерно в 2,5 миллиона долларов.