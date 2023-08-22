Общество 22 августа 2023, 13:13 Самый большой триколор развернули в Арктике ко Дню флага России ААНИИ: полярники развернули в Арктике самый большой триколор ко Дню флага России

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Полярники развернули самый большой российский триколор — 1423 «квадрата» — на дрейфующей станции «Северный полюс — 41» Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Длина флага составила около 48 метров, ширина — более 29. Об этом сообщила пресс-служба института.

пресс-служба ААНИИ / пресс-служба ААНИИ

Акцию приурочили ко Дню флага Российской Федерации. Она состоялась в рамках проекта «Все стихии», предусматривающего разворачивание российского флага в самых экстремальных условиях и знаковых местах. Ученые ААНИИ выбрали для триколора безопасный участок ледового поля. Полярников с ледостойкой платформой «Северный полюс» и научно-экспедиционного судна «Академик Трешников» доставили на место на вертолете Ка-32.

пресс-служба ААНИИ

Директор института Александр Марков отметил, что Арктика — «место силы»: работать там могут только самые стойкие и мужественные люди, «патриоты своего дела». Полярники проводят на станции «Северный полюс — 41» уникальные и важные для страны исследования, находясь в 10 месяцах дрейфа от большой земли.

«Мы хотим, чтоб они чувствовали поддержку, поэтому именно здесь развернули масштабный российский триколор», — пояснил Александр Макаров.

Ранее RT писал, что Москву ко Дню флага России украсили свыше 2,5 тысячи триколоров.