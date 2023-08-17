Общество 17 августа 2023, 10:34 Самый большой самосвал в мире покажут на ВДНХ в Москве Самый большой в мире карьерный самосвал БелАЗ представят на ВДНХ 20 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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Выступления известных белорусских музыкантов и показ самого большого карьерного самосвала в мире — БелАЗа — состоится 20 августа с 12:00 до 20:00 на ВДНХ на площади Дружбы Народов и за павильоном № 18 выставочно-торгового центра Республики Беларусь. Об этом сообщили на сайте мэрии Москвы.

На сцене, расположенной между фонтаном «Дружба народов» и павильоном № 1 «Центральный», выступят ведущие коллективы и исполнители из Белорусии: балалаечник Александр Воронище, заслуженные артисты Руслан Алехно и Александр Солодуха, арт-группа «Беларусы», Виктория Алешко и фолк-шоу «Забабоны».

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Посетители ВДНХ смогут подняться на палубу карьерного самосвала БелАЗ-7558, сделать оригинальные фотографии в фотозоне «Качели» и приобрести сувениры с фирменной символикой. Кроме того, они смогут отправить открытку с изображением машины в любую точку мира с помощью «Почты БелАЗа», которая будет находиться рядом с гигантом.

С помощью технологий виртуальной реальности в зоне BelAZ-VR посетители смогут ознакомиться с самым большим в мире карьерным самосвалом БелАЗ-75710 и прокатиться на машине — рекордсмене Книги рекордов Гиннесса. Грузоподъемность автомобиля составляет 450 тонн.

Также гости получат возможность посетить завод «БелАЗ» в Жодино и увидеть сборку этих легендарных гигантов своими глазами.

Ранее москвичей пригласили на музыкальный фестиваль SandlerFest 2023 на ВДНХ.