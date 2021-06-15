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    15 июня 2021, 19:24

    Самый богатый олигарх России решил вложить часть доходов в развитие экономики

    Дарья Морозова

    Глава совета директоров компании ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов захотел реинвестировать часть доходов. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Ранее с таким призывом к предпринимателям обратился президент России Владимир Путин.

    «Есть потребность в социальной справедливости и интеграции. И я считаю, что большой бизнес должен обратить на это внимание», — заявил Мордашов.

    Также он поддержал Путина, которые призвал бизнесменов вкладывать деньги в развитие экономики страны и важные проекты.