Самый богатый олигарх России решил вложить часть доходов в развитие экономики

Глава совета директоров компании ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов захотел реинвестировать часть доходов. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее с таким призывом к предпринимателям обратился президент России Владимир Путин.

«Есть потребность в социальной справедливости и интеграции. И я считаю, что большой бизнес должен обратить на это внимание», — заявил Мордашов.

Также он поддержал Путина, которые призвал бизнесменов вкладывать деньги в развитие экономики страны и важные проекты.