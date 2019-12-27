    27 декабря 2019, 18:53

    Самый безопасный праздник. Детям сотрудников Росгвардии показали новогоднее представление

    Елена Глущенкова, Максим Беспалов

    В Центральном доме кино детям сотрудников Росгвардии показали новогоднее представление. На этой елке пап с детьми было больше, чем мам.
    Самый безопасный праздник. Детям сотрудников Росгвардии показали новогоднее представление

    Здесь, на новогоднем празднике для детей сотрудников Росгвардии, можно было заметить удивительное явление. Огромное количество крепких, сильных мужчин с маленькими детьми. Тот самый момент, когда именно папы, а не мамы становятся особенно сентиментальными и отправляются в волшебную сказку.

    «Мы сегодня втроем. Еще сын. Он следующий в очереди стоит. А мама с третьим ребенком дома сидит. Мы впервые на елке», — сказал Валентин Ивакин.

    Мамы дома, а отцы на елках. Разбавили свои суровые будни служения отечеству праздничным выходным с детьми.

    «Почему бы нет. Папа тоже есть папа. Если мама не может, значит папа может. Конечно, выходной дали», — сказал Николай Рябчиков, начальник Главного управления по работе с личным составом Росгвардии.

    Нет, жены росгвардейцев, конечно, тоже пришли с детьми на елку. Но это как раз в тех случаях, когда мужья даже в праздник находились на очень важном служебном задании. И даже маленькие дети в этих семьях хранят военную тайну, как партизаны.

    Впрочем, на детей особая служба их родителей никак повлияла. Все они также удовольствием превращаются в зайчиков, лисичек и принцесс. На такой елке и Дед Мороз, конечно, тоже должен быть особенный.

    «Когда увидите нашего Деда Мороза сегодня — огромный, плечистый, просто бравый такой военный. С голосом. И, конечно, добрый», — сказал Сергей Касьянов, главный продюсер праздника.

    В общем, все как положено: Дед Мороз, Снегурочка, подарки. Всего на елку пришло более 1100 детей. В том числе и детей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В большом зале Дома кино показали сказочный спектакль «Приключения Буратино» с ведущими артистами театра Оперетты в главных ролях.