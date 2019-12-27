Самый безопасный праздник. Детям сотрудников Росгвардии показали новогоднее представление

В Центральном доме кино детям сотрудников Росгвардии показали новогоднее представление. На этой елке пап с детьми было больше, чем мам.

Здесь, на новогоднем празднике для детей сотрудников Росгвардии, можно было заметить удивительное явление. Огромное количество крепких, сильных мужчин с маленькими детьми. Тот самый момент, когда именно папы, а не мамы становятся особенно сентиментальными и отправляются в волшебную сказку.

«Мы сегодня втроем. Еще сын. Он следующий в очереди стоит. А мама с третьим ребенком дома сидит. Мы впервые на елке», — сказал Валентин Ивакин.

Мамы дома, а отцы на елках. Разбавили свои суровые будни служения отечеству праздничным выходным с детьми.

«Почему бы нет. Папа тоже есть папа. Если мама не может, значит папа может. Конечно, выходной дали», — сказал Николай Рябчиков, начальник Главного управления по работе с личным составом Росгвардии.

Нет, жены росгвардейцев, конечно, тоже пришли с детьми на елку. Но это как раз в тех случаях, когда мужья даже в праздник находились на очень важном служебном задании. И даже маленькие дети в этих семьях хранят военную тайну, как партизаны.

Впрочем, на детей особая служба их родителей никак повлияла. Все они также удовольствием превращаются в зайчиков, лисичек и принцесс. На такой елке и Дед Мороз, конечно, тоже должен быть особенный.

«Когда увидите нашего Деда Мороза сегодня — огромный, плечистый, просто бравый такой военный. С голосом. И, конечно, добрый», — сказал Сергей Касьянов, главный продюсер праздника.

В общем, все как положено: Дед Мороз, Снегурочка, подарки. Всего на елку пришло более 1100 детей. В том числе и детей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В большом зале Дома кино показали сказочный спектакль «Приключения Буратино» с ведущими артистами театра Оперетты в главных ролях.