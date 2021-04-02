Самых рейтинговых участников «Дома-2» вернут в шоу. Источник раскрыл их имена

Реалити-шоу «Дом-2» вернет самых рейтинговых участников проекта. Так, например, к съемкам вернутся Алена Рапунцель и Анастасия Дашко, сообщил «360» информированный источник.

«Сейчас пул участников телепроекта „Дом-2“ продолжает находиться на съемочной площадке в ожидании возобновления съемок. Молодые люди все это время просто живут на территории, все камеры отключены, зарплату участникам пока не выплачивают, но даже этот факт не стимулирует их покинуть „Дом-2“, все они ждут перезапуска», — рассказал собеседник.

Чтобы вернуть рейтинги телепроекта, руководство приняло решение вернуть самых рейтинговых участников за всю историю реалити. По словам собеседника «360», снова сниматься в шоу согласились Захар Саленко, Катя Колисниченко, Алена Рапунцель, Евгения Феофилактова, Анастасия Дашко, Роман Третьяков, Роман Гусев и Илья Яббаров. Переговоры продолжаются с Тори Карасевой и Римой Пенджиевой. А вот Виктория Боня и Алена Водонаева не захотели возвращаться на площадку в качестве участниц, подчеркнул источник.

В конце прошлого года в СМИ появилась информация, что шоу закрывают навсегда. Потом оказалось, что «Дом-2» просто перезапустят. Съемки программы в новом формате должны были начаться в феврале, однако авторы проекта не смогли договориться с телеканалом о деньгах.

Телеведущая Ольга Бузова, которая пришла на «Дом-2» в составе первых участников шоу в 2004 году, рассказала, что проект перезапустят весной.

Реалити-шоу «Дом-2» выходило на канале ТНТ с 2004 года. В конце 2020 года проект закрыли. За все время существования в нем приняли участие около 1,5 тысячи участников. На съемочной площадке родилось много семей. Некоторые отсидели сроки, а кого-то больше нет в живых.