Самые высокооплачиваемые вакансии сентября перечислили эксперты

Исследователи сервиса Работа.ру рассказали о том, какие высокооплачиваемые вакансии предлагаются для россиян в сентябре. В лидеры выбились программисты, аналитики и руководящие должности. Об этом рассказал ТАСС.

За должность генерального директора образовательного центра работодатель готов предложить до 300 тысяч рублей. Разработчику приложений готовы заплатить чуть меньше, но также внушительную сумму — 250 тысяч рублей. А руководителя отдела продаж в онлайн-школу 3D-моделирования могут принять за зарплату в 200 тысяч рублей, написала «Газета.ru».

На четвертом месте оказалась вакансия ведущего программиста, работающего на платформе 1С. На этой должности можно зарабатывать до 180 тысяч рублей. Менеджеру отдела сопровождения и менеджеру по рекламе в финансовой компании предлагают до 140 тысяч. На 100 тысяч может рассчитывать преподаватель химии в онлайн-школе.