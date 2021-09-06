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    06 сентября 2021, 11:35

    Самые высокооплачиваемые вакансии сентября перечислили эксперты

    Оксана Лавнюженко

    Исследователи сервиса Работа.ру рассказали о том, какие высокооплачиваемые вакансии предлагаются для россиян в сентябре. В лидеры выбились программисты, аналитики и руководящие должности. Об этом рассказал ТАСС.

    Самые высокооплачиваемые вакансии сентября перечислили эксперты

    За должность генерального директора образовательного центра работодатель готов предложить до 300 тысяч рублей. Разработчику приложений готовы заплатить чуть меньше, но также внушительную сумму — 250 тысяч рублей. А руководителя отдела продаж в онлайн-школу 3D-моделирования могут принять за зарплату в 200 тысяч рублей, написала «Газета.ru».

    На четвертом месте оказалась вакансия ведущего программиста, работающего на платформе 1С. На этой должности можно зарабатывать до 180 тысяч рублей. Менеджеру отдела сопровождения и менеджеру по рекламе в финансовой компании предлагают до 140 тысяч. На 100 тысяч может рассчитывать преподаватель химии в онлайн-школе.