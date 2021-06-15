Названы регионы, в которых живут самые состоятельные семьи

В 2020 году регионами, где живут самые состоятельные семьи, стали Ямало-Ненецкий округ, нефтегазодобывающие регионы и Москва с Санкт-Петербургом.

Как пишет РИА Новости, которое провело исследование, замыкает список Кабардино-Балкария. Рейтинг был составлен по потенциально возможному остатку денег в семье с двумя работающими и одним или двумя детьми. Из общего заработка вычитались минимальные расходы на нужды семьи на основании данных Росстата.

Выяснилось, что материальное положение семей сильно разнится от региона к региону. Как считают аналитики, эта ситуация в ближайшее время и не исправится.

В среднем по стране у семьи с двумя работающими родителями с такой же среднестатистической зарплатой и при наличии двоих детей после всех трат остается около 41,9 тысячи рублей.

Как и в предыдущие 10 лет лидером рейтинга стал ЯНАО. Там в семье остется около 105,4 тысячи рублей.

«Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой Сахалинская область, в которой потенциально возможный денежный остаток составил 75,3 тысячи рублей», — сказано в исследовании.

Москва вошла в топ-3, в столичных семьях потенциально возможный денежный остаток составляет 73,4 тысячи рублей.