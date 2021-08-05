Самые распространенные профессиональные болезни россиян назвали в НИИ труда

В НИИ медицины труда им. Н. Ф. Измерова рассказали, какие профессиональные болезни наиболее распространены среди россиян. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

«С 2019 года превалирует нейросенсорная тугоухость — 54,38%. В следствие физических перегрузок и перенапряжения — радикулопатия (радикулиты) пояснично-крестцовой, шейно-плечевой зоны — 58,70%», — уточняется в сообщении.

Среди других часто встречающихся профессиональных заболеваний значатся хронические пылевые бронхиты из-за распыления аэрозолей, флюороз и вибрационная болезнь. В пресс-службе Росстата напомнили, что в прошлом году были случаи отравления на производстве.