Самые популярные виды блинов на Масленицу назвали рестораторы Москвы

Президент Союза управляющих ресторанами России, омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы и Московской области Сергей Миронов рассказал, что на Масленицу среди россиян самыми популярными являются блины с красной икрой, передала «Вечерняя Москва».

«На втором месте — блины с лососем и мясом. Они в плане популярности равны. Ну и к тому же москвичи нередко выбирают блины с интересными начинками. Например, любят смешивать то, что несвойственно для блинов: овощи с грибами. Или что-то сладкое: мягкий сыр с ягодами. Все это они с удовольствием пробуют», — сообщил Миронов.

При этом он заверил, что гораздо полезнее есть блины с камчатским кижучем, чем с норвежской семгой.

По словам шеф-повара и управляющий кафе Александра Журкина, в его заведении в основном берут блины с нестандартной начинкой, например, а-ля лазанью или с маком. Во время Масленицы клиенты хотят попробовать что-то интересное, в том числе те блины, которых нет в основном меню, сообщил он.