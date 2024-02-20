Общество 20 февраля 2024, 19:01 Самые низкие показатели безработицы в России зафиксировали в Петербурге

Читать 360tv в

Минимальные показатели безработицы за всю историю современной России зафиксировали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил председатель Комитета по труду и занятости населения города Дмитрий Чернейко «Петербургскому дневнику».

По его словам, в качестве безработных в городе зарегистрированы 11 тысяч человек, или треть процента. Число официально работающих жителей составляет 3,6 миллиона человек. Такие показатели объясняются постоянно растущей экономикой Петербурга.

Реклама

Чернейко также отметил, что за последние годы все вредные производства из города ушли, остались высокотехнологичные.