Самые грубые ошибки на экзамене по вождению назвали в МВД

Министерство внутренних дел РФ составило список самых грубых ошибок при сдаче практического экзамена по вождению, совершение которых может стать основанием для его завершения. Об этом сообщили на сайте МВД.

Для получения положительной оценки по результатам экзамена кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного вождения в условиях реальной дорожной обстановки, набрав не более пяти штрафных баллов. МВД при этом определило в отдельный блок перечень грубых ошибок, при совершении которых экзамен может сразу завершиться. Например, если кандидат не пристегнет ремень или будет использовать телефон во время движения.

Экзамен также будет считаться несданным в случае, если человек выедет на встречную полосу, проедет на запрещающий сигнал светофора, не уступит дорогу другому транспортному средству или пешеходам, имеющим преимущество. Кроме того, в числе грубых ошибок — нарушения правил обгона, поворота, разворота, движения задним ходом, превышение скорости.

По новым правилам в салоне машины, помимо сдающего экзамен и самого экзаменатора, смогут находиться сотрудники автошколы.

Нововведения вступят в силу 1 апреля.

В России с 1 мая изменятся правила купли-продажи машин с пробегом. По новым правилам заключать сделки можно будет с помощью электронной подписи, а предоставлять в ГИБДД документы на регистрацию — через интернет.