«Самые черные» скульптуры впервые выставят на Венецианской биеннале

На выставку в Венеции в 2021 году впервые привезут работы из «самого черного материала во Вселенной». Скульптор Аниш Капур создает их из материала Vantablack.

У британско-индийского скульптора — монополия на произведения искусства из этого материала, сообщило издание ARTnet.

Работы из Vantablack широкой публике раньше не показывали. Посмотреть на них можно будет на Венецианской биеннале в Galléria dell’Accademia.

Аниш Капур демонстрировал только хронометр, сделанный вместе с производителем из Швейцарии в 2016 году. Предмет оценили в 95 тысяч долларов.

Материал Vantablack способен поглотить практически 100% падающего излучения и состоит из множества вертикальных углеродных монотрубок.

Капур приобрел эксклюзивные права на вещество в сентябре 2014 года, спустя всего пару месяцев после его изобретения. Создателем Vantablack стала лондонская аэрокосмическая компания Surrey NanoSystems. Процесс его производства держится в секрете.

Материал оказался сложным в работе, поэтому Аниш Капур ограничился скульптурами. Изначально он планировал отделать Vantablack целую комнату.

В 2020 году из-за распространения коронавируса во всем мире переносят или отменяют массовые мероприятия. В Москве тоже решили не проводить несколько крупных фестивалей, спортивные матчи и концерты. Однако культурная жизнь столицы полностью все же не замерла.