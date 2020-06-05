Хьюстон, у нас проблемы. «Яндекс» назвал самые частые запросы о фразах из русского языка

День русского языка отмечают 6 июня. Его считают одним из самых непростых для изучения, но сложности возникают не только у иностранцев. Некоторые особенности языка ставят в тупик даже его носителей.

Последний год не стал исключением: пользователи постоянно интересуются в поисковиках тонкостями русского языка. Аналитики «Яндекса» выяснили, какие трудности люди испытывали чаще всего.

Со словосочетанием «русский язык» и вопросительными словами самым популярным запросом оказался «сколько гласных звуков в русском языке». На втором месте запрос «сколько частей речи в русском языке», на третьем — «сколько слов в русском языке».

У «Яндекса» спрашивают, что такое орфограмма, фразеологизм, наречие, словосочетание, эпитет, синонимы и сколько в русском языке падежей.

Если у россиян появляются сомнения в написании тех или иных слов, они тоже идут за помощью в поисковик. Наиболее часто за год они задавались вопросом, как пишется «не за что», «как будто», «так же или также». В первую пятерку по правописанию попали «несмотря на или не смотря на» и «в связи с».

Коварны в русском языке не только правила написания «слитно — раздельно», но и запятые. Например, «запятая перед как» — самый частый запрос, который задают в Сети по поводу пунктуации. Иногда люди не знают, ставится ли «запятая перед и». Еще один популярный запрос — «в связи с этим нужна ли запятая».

Проблемы возникают и с ударениями, причем самым частым вопросом оказалась его постановка в слове «звонит» (здесь ударение на второй слог). Следом за ним идут «торты» и «щавель». В топ-5 — «красивее» и «баловать».Сомневаются люди насчет слов «квартал», «начала», «включит», «каталог», «договор».

Интерес у русскоговорящего населения вызывает происхождение крылатых фраз. Чаще всего люди искали, откуда появился вопрос «А был ли мальчик?» На втором месте «Хьюстон, у нас проблемы», на третьем — «Уходим по одному, если что — мы геологи». Нередко ищут первоисточник для «Все смешалось в доме Облонских» и «Уж полночь близится, а Германа все нет».

Исследование «Яндекс» проводил по запросам, заданным российскими пользователями поисковика с 27 мая 2019 года по 26 мая 2020-го.