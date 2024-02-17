Общество 17 февраля 2024, 19:52 Самую маленькую квартиру в России оценили в 2 млн рублей В Петербурге на продажу выставили самую маленькую в России квартиру РИА «Новости»

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Апартаменты-студию общей площадью 6,5 квадратных метра продают в Санкт-Петербурге. Она может стать самой маленькой квартирой в России, сообщил сайт kp.ru.

Студия находится на улице Чехова. В объявлении о продаже владелец перечислил преимущества жилья. Среди них — близость к метро, высокие потолки, большие окна и хороший ремонт. Также в апартаментах есть плита, стиральная машина и телевизор. Стоимость жилья оценили в 1,95 миллиона рублей.

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Квартира якобы отлично подходит для проживания, также ее можно сдавать в аренду, ведь в ней есть все необходимое, включая посуду. По словам автора объявления, это не доля в квартире, а отдельная кадастровая запись с законной перепланировкой, которую предоставил ведущий застройщик.

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