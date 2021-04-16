Самую красивую студентку России выбрали в Архангельске

Победительницей в конкурсе самых привлекательных студенток стала обучающаяся в Поволжском госуниверситете физкультуры, спорта и туризма Татарстана Дарья Шаповалова, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

В качестве подарка победительнице конкурса красоты вручили бриллиант.

В номинации «Вице-краса студенчества России» первой стала студентка Крымского федерального университета имени Вернадского Диана Фурсова.

Ежегодный конкурс «Краса студенчества России» проводится Российским союзом молодежи с 2014 года.

Елена Толстова, которая служит в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), победила в конкурсе красоты «Мисс „Красная звезда“ — 2020». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Победительница конкурса красоты служит в российской армии уже шесть лет. Она занимается спортом — у Толстовой первый разряд по легкой атлетике. В номинации «Фотомастерство» победу одержала Кристина Калашникова. Главная газета Вооруженных сил «Красная звезда» вручит девушкам свидетельства о победе в конкурсе и ценные подарки от редакции.