Самую красивую сотрудницу ФСИН выбрали в Москве

Сотрудница УФСИН Саратовской области Татьяна Грицаенко стала победительницей «Мисс УИС — 2021». Финал конкурса прошел в Москве. Помимо этого, Грицаенко выиграла в номинации «Мисс мастерство».

Второе место в конкурсе «Мисс уголовного-исправительная система» досталось Дарье Тарасевич из УФСИН Ивановской области, а третье — Анастасии Околеловой, представляющей управление по Самарской области, сообщил ТАСС.

В номинации «Мисс интернет-голосование» победила девушка из управления ФСИН по Туве Диана Сат. Она набрала 12 тысяч голосов на сайте ФСИН.

Всего в конкурсе принимали участие 86 кандидаток. В заключительном туре девушкам нужно было пройти творческие конкурсы, а также показать уровень своих профессиональных навыков. Они отвечали на вопросы по нормативно-правовой базе, сдавали тестирование по стрельбе и спортивной подготовке.

В финальной конкурсной программе участницы подготовили четыре выступления: рассказ о крае «Краса России», видеоролик «Реклама профессии», «оживление» музейного экспоната в конкурсе «Ночь в музее» и танцевальный номер.