Самую большую в мире Георгиевскую ленту развернут на ВДНХ

К акции присоединятся юнармейцы, Герои России, представители общественных организаций и волонтеры. В понедельник, 9 декабря, в парке заработают интерактивные площадки: «Поисковые отряды», «Волонтеры-спасатели» и «Патриотические дизайнеры».

«Для „Волонтерской Роты“ День Героев — особый праздник, ведь в поисковых экспедициях активисты движения сталкиваются с людьми, которые ценой собственной жизни доказали свою любовь к Родине», — отметил Демидов.

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Все желающие оценят волонтерскую работу и получат удостоверение волонтера, которое в точности напоминает книжку красноармейца.

Кроме того, праздничная программа на ВДНХ включает передачу родственникам медальона погибшего бойца Советской армии Алексея Ененкова. Его подняли поисковики «Волонтерской роты» в конце ноября в Калужской области.

Завершится торжество массовым флешмобом «Россия Героев».