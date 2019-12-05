  • Самую большую в мире Георгиевскую ленту развернут на ВДНХ

    05 декабря 2019, 11:42

    Алена Макаренко

    День Героев Отечества отметят 9 декабря. В этот день на ВДНХ развернут самую большую в мире Георгиевскую ленту. Об этом рассказал председатель «Волонтерской Роты Боевого Братства» Антон Демидов, сообщил сайт «Утро.ру».
    Самую большую в мире Георгиевскую ленту развернут на ВДНХ

    К акции присоединятся юнармейцы, Герои России, представители общественных организаций и волонтеры. В понедельник, 9 декабря, в парке заработают интерактивные площадки: «Поисковые отряды», «Волонтеры-спасатели» и «Патриотические дизайнеры».

    «Для „Волонтерской Роты“ День Героев — особый праздник, ведь в поисковых экспедициях активисты движения сталкиваются с людьми, которые ценой собственной жизни доказали свою любовь к Родине», — отметил Демидов.

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    Все желающие оценят волонтерскую работу и получат удостоверение волонтера, которое в точности напоминает книжку красноармейца.

    Кроме того, праздничная программа на ВДНХ включает передачу родственникам медальона погибшего бойца Советской армии Алексея Ененкова. Его подняли поисковики «Волонтерской роты» в конце ноября в Калужской области.

    Завершится торжество массовым флешмобом «Россия Героев».