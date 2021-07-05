Самую большую краевую поликлинику построят в Красноярске

В Красноярске стартовало строительство самой большой поликлиники в регионе. Стоимость объекта составляет 1,3 миллиарда рублей, передает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«Наличие в регионе такого уровня медицинских объектов позволяет медицинской службе успешно выполнять задачи национального проекта в здравоохранении», — заметил министр здравоохранения региона Борис Немик.

По данным издания, в поликлинике будут отделения онкологии и амбулаторной хирургии, стоматология, женская консультация, отделение лучевой диагностики с компьютерным томографом и другие. Отмечается, что уже начались работы по благоустройству территории. На объекте ведут прокладку внутренних коммуникаций, кладку кирпича, а также монтаж систем вентиляции и оконных блоков.