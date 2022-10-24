Samsung открыл несколько десятков вакансий после заявлений о закрытии бизнеса в России | 360°

Общество 24 октября 2022, 04:16 Samsung открыл несколько десятков вакансий после заявлений о закрытии бизнеса в России «Известия»: Samsung набирает персонал, несмотря на заявления о сворачивании бизнеса РИА "Новости"

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Компания Samsung активно набирает персонал в России, сообщила газета «Известия». Издание уточнило, что сейчас открылись 22 вакансии в столичном офисе.

Среди них менеджер по работе с ключевыми клиентами, менеджер по продажам, логистике, старший специалист по маркетингу, а также специалист по аудитории поколения Z, то есть по людям, родившимся в 2000-х.

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PR-специалист Евгения Лампадова рассказала газете, что такие вакансии говорят о двух возможнных направлениях действия компании: либо она планирует возобновление прямых продаж, либо рассматривает вариант продаж через посредников.

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«Те же российские маркетплейсы могут выступить таким каналом», — сказала она.

По мнению экспертов, компания не хочет расставаться с российским рынком и не оставляет надежд на улучшение ситуации. Особенно, когда рынок с большой скоростью заполняется китайскими девайсами.

Представители Samsung возобновление поставок техники отрицают.

«Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок», — заявили в пресс-службе компании.

Ранее «Известия» уже писали о возвращении южнокорейской компании в Россию. Такой прогноз сделали источник издания, близкий к корпорации, и два информатора в ретейле.