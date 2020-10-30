Самозванец под видом советника губернатора три дня выслушивал проблемы жителей станицы на Кубани

Некий Виктор Козлов приехал в станицу Передовую и представился советником губернатора Краснодарского края. Местные жители и чиновники рассказывали ему о проблемах, но затем выяснили, что перед ними самозванец.

«13 октября 2020 года из станицы Динской в Отрадненский район прибыл гражданин Козлов Виктор Диомидович, который представился советником губернатора на общественных началах. В район его пригласила группа людей из станицы Передовой во главе с депутатом Еременко Геннадием Алексеевичем», — сообщили «360» в пресс-службе Отрадненского района.

Там добавили, что эта группа людей инициировала встречи с жителями и чиновниками станицы. Козлова возили на различные объекты и рассказывали о местных проблемах, требующих решения. При этом никаких проверок самозванец не проводил.

«Был в районе несколько дней, оставался ночевать в станице Передовой», — отметили в пресс-службе.

Согласно информации пресс-службы, сотрудники полиции Козлова не задерживали.

По данным Telegram-канала Baza, самозванец ездил по строительным объектам и нецензурно критиковал подрядчиков. Представителю строительной компании он заявил, что «придушил бы, как котят». Раскрыл Козлова один из чиновников, позвонивший в краевую администрацию. По телефону выяснилось, что никаких Козловых в администрации не знают. В итоге мужчине пришлось извиниться.

«Все, что я допустил лишнего, — прошу искренне меня извинить. И у главы района прошу прощения, и у Вениамина Ивановича. Я повел себя плохо и неадекватно, о чем жалею. Но я всегда ценил нашего губернатора и буду ценить», — заявил Козлов.