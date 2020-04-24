Самозанятым заплатят пособие по безработице. Как его получить

Самозанятые могут рассчитывать на пособие по безработице. Чтобы его получить, им нужно сняться с учета налога на профессиональный доход (НПД). Тогда человек будет официально считаться безработным.

Ведущий юрисконсульт КСК групп Ирина Михеева рассказала агентству «Прайм» о нюансах, на которые следует обратить внимание самозанятым россиянам.

Перестать вести деятельность очень просто. Для этого всего лишь нужно перейти в настройки приложения «Мой налог» и там выбрать пункт «Сняться с учета НПД». Потом человек подает заявку через специальный портал (для Москвы это — «Моя работа») и прикрепляет к нему уведомление, полученное от налоговой, о прекращении деятельности. После этого с нуждающимся в пособии свяжется куратор, который рассчитает сумму положенной выплаты.

В России минимум при выплате пособия по безработице составляет 1500 рублей. Максимум, на что можно рассчитывать — 12 130 рублей. Российские власти увеличили пособие до уровня МРОТ в конце марта 2020 года. В регионах могут устанавливать доплаты к таким выплатам. В той же Москве безработным доплачивают 7730 рублей — вставшие на учет получают 19 500 рублей.

К концу 2019 года в РФ было свыше 330 тысяч самозанятых россиян, которые официально зарегистрировали свою деятельность. В Подмосковье на них распространят некоторые меры поддержки, которые предназначены для малого и среднего бизнеса.